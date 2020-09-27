​​نقيب المحامين وعدد من أعضاء المجلس يتفقدون مبنى النقابة الجديد (صور)

(مصراوي):



تفقد نقيب المحامين رجائي عطية، برفقه أعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال، أبو بكر ضوة، محمود الداخلي، وسيف حماد، مبنى النقابة العامة الجديد، واستقبلهم عضو المجلس صلاح سليمان، وممثل شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات، واستشاري المشروع.

وشرح عضو المجلس صلاح سليمان، آخر ما تم في المبنى، ومحتوياته، وعمليات التشطيب الجارية، سواء المتعلقة بالواجهات أو داخل المبنى، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع مديري إدارات النقابة لمعرفة احتياجاتهم الخاصة بالفرش لتجهيزها للبدء مباشرة في فرش المبنى عقب انتهاء عمليات التشطيب.

ووجّه النقيب العام، وأعضاء المجلس، الشكر لسليمان، على مجهوده خلال الفترة الماضية مما أسهم في إنجاز العمل خلال الشهر الحالي وقرب الانتهاء منه، إضافة لتوفير 5 ملايين ونصف جنيه، عقب مفاوضات له مع الشركة المنفذة.