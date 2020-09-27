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سفير المجر بالقاهرة: شيخ الأزهر قامة دينية عالمية وخطاباته ينصت لها الجميع

05:33 م الأحد 27 سبتمبر 2020
سفير المجر بالقاهرة: شيخ الأزهر قامة دينية عالمية وخطاباته ينصت لها الجميع

شيخ الأزهر يستقبل سفير المجر

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بالمشيخة، أندراسن ايمركوفاكش، سفير المجر بالقاهرة.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يضطلع بدور محوري في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وسعى الأزهر بكل جهده إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام عالميًّا، وقطعنا شوطًا طويلًا مع المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في طريق ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والاندماج والسلام، مؤكدًا أن حل أزمات العالم المعاصرة تستوجب العودة إلى الدين.

من جانبه، عبر سفير المجر عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، ونقل تحيات رئيس الوزراء المجري إليه، مضيفًا أن المجر تسعى إلى رفع مستوى التعاون والعلاقات مع مصر بما بين البلدين من علاقات تاريخية، وأنه تابع باعتزاز جهود شيخ الأزهر في دعم السلام العالمي ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، وإظهار إمكانية لقاء أتباع الديانات على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الذي يخدم البشرية، مؤكدًا أن خطابات شيخ الأزهر ينصت لها الجميع لأنه قيمة وقامة دينية عالمية كبرى.

سفير المجر شيخ الأزهر أحمد الطيب أندراسن ايمركوفاكش

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