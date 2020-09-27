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بدء التسجيل بموقع "الوطنية للانتخابات" للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

05:18 م الأحد 27 سبتمبر 2020
بدء التسجيل بموقع "الوطنية للانتخابات" للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات


كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة، فتح الباب للمصريين بالخارج للتسجيل بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حتى يتمكن الناخب من المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقالت وزارة الهجرة، إن المصريين بالخارج يستطيعون بداية من اليوم 27 سبتمبر 2020 التسجيل بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، حتى يتمكن الناخب من المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: www.elections.eg

الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب المصريين بالخارج

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