بنحرم نفسنا من اللقمة ومنحة العمالة غير المنتظمة.. رسائل السيسي للمصريين
كتب- محمد عبدالناصر:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الأحد، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية.
ووجه الرئيس عدة رسائل خلال حديثة أثناء افتتاحات اليوم، ينشرها مصراوي على النحو التالي:
- بنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا.
- الحكومة حريصة على تحقيق راحة المواطنين من خلال إنشاء العديد من المحاور والكباري في منطقة شرق القاهرة.
- تنفيذ 22 كوبري في 6 أشهر 400 كم داخل كتلة سكانية صعبة، كل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس.
- النمو العمراني غير المخطط له خطورة على السكان وموارد الدولة في الوقت ذاته.
- علشان نحل مسألة في شرق القاهرة بنتكلم في 40 أو 50 كوبري.
- بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ 500 جنيه حتى نهاية العام الحالي.
-ضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل.
- يتم تعويض السكان المتضررين من أي مشروعات ذات منفعة عامة تنفذها الحكومة على مستوى الجمهورية.
- أوعوا تتصوروا نزيل ونسيب الناس، لا بناخد الناس تسكن في أماكن تليق بيها، أي إزالة بتتم علشان المنفعة العامة مش على حساب الناس.
- أي ساكن في بيت بيتم إزالته بيروح في مكان محترم واللي ليه ثوابت ملكية بنعوضه ماديا، بقول ده علشان الناس اللي بتشكك، ويصطادوا في المية العكرة.
- الدولة لديها إرادة لتطوير الأوضاع الحالية وتحسينها من أجل صالح المواطنين.
- يهمني أقول حاجة واحدة بس براهن على الناس.. على المصريين.
- قعدوا الكام أسبوع اللي فاتوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة اللي نعملها، يا نعمل يا نسكت ونشوف المنظر ده وتبقى دي بلدنا، نصلح هيبقى فيه ظروف صعبة.
- هما بيختاروا الظروف الصعبة علشان يشككوا المصريين في اللي إحنا بنعمله وإن ده ضد المصريين وعلى حسابهم.
- براهن عليكم وبقول إنكم مقدرين وبتتحملوا، الشعب والدولة حاجة واحدة، محدش يدخل بينا.
- لو بفسد في الأرض أبقى خايف لأن مش هيبقى معايا ربنا.
- الناس محدش يقدر يخدعها بالكلام حتى لو تعبانين.
- ماشيين في مسار إصلاح وبناء وهنفضل كده علطول، هل الإصلاح الاقتصادي كان سهل؟، كل الناس عانت منه لكن بفضل الله عدينا منه وحققنا إنجازات الدنيا كلها بتتكلم عليها.
- الوجه الحقيق لمن يتحدثون عن التغيير في مجتمعاتنا هو التدمير والخراب وتهجير أهل الأوطان.
- والله لن تقوم دول حتى على منهج ديني يكون أساسها تخريب وتدمير الدول.
- ميرضيش ربنا، ناس كانت عايشة مستقرة نهجرهم ويعيشوا لاجئين الطفل اللي عنده 10 سنين وعايش في المعسكرات وبقى 20 سنة هيبقى إيه دلوقتي.
- لابد من حماية أبناء المصريين من الأفكار التي تريد هدم الدولة وتخريبها.
- احموا ولادنا مش علشاني علشان بلدنا تعيش ويبقى ليها مستقبل، كام دولة راحت كده وأنتم الوحيدين اللي كده.
- استقرار الدولة المصرية مطلوب من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة.
- مجمع مسطرد بدأ سنة كام وتوقف نتيجة أحداث 2011، هتعرفوا دلوقتي لما بيتعرض علينا حجم الفوائد التي تعود على مصر كانت كام، وتوقفت لـ10 سنين علشان حالة عدم الاستقرار.
- مشاريع كتير جدا في الدولة حصل فيها انهيار نتيجة التوقف أو دخلت مرحلة الخسارة وبقت خارج منظومة الناتج القومي للدولة وأصحابها عليهم فلوس متراكمة في البنوك.
- 5 مليارات جنيه لبناء مساكن وتطوير مسطرد خلال 5 سنوات.
- براهن دائما على وعي الشعب المصري في مواجهة المؤامرات التي تستهدف هدم الدولة وتخريبها.
- "بيشتغلوا على المشاكل اللي بتواجهنا وإحنا بنتغلب عليها بفضل الله والشعب.. والناس لا يمكن خداعها بالكلام حتى لو كانوا تعبانين".
- مصر تُحسد على وضع كورونا، وبنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا وربنا بيساعدنا.
- الست المصرية من فضلك استمري في الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
- يوجد خطة سيتم الإعلان عنها قريبا بشأن استغلال أراضي الدولة في مختلف المحافظات من أجل التنمية.
- بقول ليكم يا مصريين نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة ومصداقية كاملة ولا مجال للعبث في مثل هذه الأمور.
- عملنا نجاح وكنا نتمنى نصل للصفر محصلش، لو مخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.
- الدولة ماضية في طريق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لتكون مركزا إقليميا للغاز.
- في ناس بتقول "بقى انتو عاوزين تبقوا أوبك الغاز في المنطقة؟ لأ بقى احنا مش هنسيبكم"، وأقصد هما يعني.
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