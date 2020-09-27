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أراهن على المصريين.. 36 رسالة جديدة من السيسي للشعب

02:46 م الأحد 27 سبتمبر 2020
أراهن على المصريين.. 36 رسالة جديدة من السيسي للشعب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية، حيث وجه الرئيس عدة رسائل خلال حديثة أثناء الافتتاحات اليوم، ينشرها مصراوي على النحو التالي:

- الحكومة حريصة على تحقيق راحة المواطنين من خلال إنشاء العديد من المحاور والكباري في منطقة شرق القاهرة.

- تنفيذ 22 كوبري في 6 أشهر 400 كم داخل كتلة سكانية صعبة، كل ما ننجز العمل في وقت قصير بنريح الناس.

- النمو العمراني غير المخطط له خطورة على السكان وموارد الدولة في الوقت ذاته.

- علشان نحل مسألة في شرق القاهرة بنتكلم في 40 أو 50 كوبري.

- بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي.

- فيه قطاعات كتير متعافتش منها قطاع السياحة.

-ضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل.

- يتم تعويض السكان المتضررين من أي مشروعات ذات منفعة عامة تنفذها الحكومة على مستوى الجمهورية.

- أوعوا تتصوروا نزيل ونسيب الناس، لا بناخد الناس تسكن في أماكن تليق بيها، أي إزالة بتتم علشان المنفعة العامة مش على حساب الناس.

- أي ساكن في بيت بيتم إزالته بيروح في مكان محترم واللي ليه ثوابت ملكية بنعوضه ماديا، بقول ده علشان الناس اللي بتشكك، ويصطادوا في المية العكرة.

- الدولة لديها إرادة لتطوير الأوضاع الحالية وتحسينها من أجل صالح المواطنين.

- يهمني أقول حاجة واحدة بس براهن على الناس.. على المصريين.

- قعدوا الكام أسبوع اللي فاتوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة اللي نعملها، يا نعمل يا نسكت ونشوف المنظر ده وتبقى دي بلدنا، نصلح هيبقى فيه ظروف صعبة.

- هما بيختاروا الظروف الصعبة علشان يشككوا المصريين في اللي إحنا بنعمله وإن ده ضدهم وعلى حسابهم.

- براهن عليكم وبقول إنكم مقدرين وبتتحملوا، الشعب والدولة حاجة واحدة، محدش يدخل بينا.

- لو بفسد في الأرض أبقى خايف لأن مش هيبقى معايا ربنا.

- الناس محدش يقدر يخدعها بالكلام حتى لو تعبانين.

- ماشيين في مسار إصلاح وبناء وهنفضل كده علطول، هل الإصلاح الاقتصادي كان سهل؟، كل الناس عانت منه لكن بفضل الله عدينا منه وحققنا إنجازات الدنيا كلها بتتكلم عليها.

- الوجه الحقيقي لمن يتحدثون عن التغيير في مجتمعاتنا هو التدمير والخراب وتهجير أهل الأوطان.

- والله لن تقوم دول حتى على منهج ديني يكون أساسها تخريب وتدمير الدول.

- ميرضيش ربنا، ناس كانت عايشة مستقرة نهجرهم ويعيشوا لاجئين الطفل اللي عنده 10 سنين وعايش في المعسكرات وبقى 20 سنة هيبقى إيه دلوقتي.

- لابد من حماية أبناء المصريين من الأفكار التي تريد هدم الدولة وتخريبها.

- احموا ولادنا مش علشاني علشان بلدنا تعيش ويبقى ليها مستقبل، كام دولة راحت كده وأنتم الوحيدين اللي كده.

- استقرار الدولة المصرية مطلوب من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها الدولة.

- مجمع مسطرد بدأ سنة كام وتوقف نتيجة أحداث 2011، هتعرفوا دلوقتي لما بيتعرض علينا حجم الفوائد التي تعود على مصر كانت كام، وتوقفت لـ10 سنين علشان حالة عدم الاستقرار.

- مشاريع كتير جدا في الدولة حصل فيها انهيار نتيجة التوقف أو دخلت مرحلة الخسارة وبقت خارج منظومة الناتج القومي للدولة وأصحابها عليهم فلوس متراكمة في البنوك.

- 5 مليارات جنيه لبناء مساكن وتطوير مسطرد خلال 5 سنوات

- براهن دائما على وعي الشعب المصري في مواجهة المؤامرات التي تستهدف هدم الدولة وتخريبها.

- "بيشتغلوا على المشاكل اللي بتواجهنا وإحنا بنتغلب عليها بفضل الله والشعب.. والناس لا يمكن خداعها بالكلام حتى لو كانوا تعبانين".

- مصر تُحسد على وضع كورونا، وبنحرم نفسنا من اللقمة علشان نبني بلدنا وربنا بيساعدنا.

- الست المصرية من فضلك استمري في الحفاظ على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

- يوجد خطة سيتم الإعلان عنها قريبا بشأن استغلال أراضي الدولة في مختلف المحافظات من أجل التنمية.

- بقول ليكم يا مصريين نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة ومصداقية كاملة ولا مجال للعبث في مثل هذه الأمور".

- "عملنا نجاح وكنا نتمنى نصل للصفر محصلش، لو مخدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة.

- الدولة ماضية في طريق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لتكون مركزا إقليميا للغاز.

- في ناس بتقول "بقى انتو عاوزين تبقوا أوبك الغاز في المنطقة؟ لأ بقى احنا مش هنسيبكم"، وأقصد هما يعني.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي محافظة القليوبية مجمع التكسير الهيدروجيني مسطرد

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