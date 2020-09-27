هيكل: مجمع التكسير الهيدروجيني نموذج للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، مشيدًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز المشروعات الكبرى، إن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني نموذج للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد هيكل، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات في مجال البترول بمسطرد بالقليوبية، اليوم الأحد، أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني، نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الشركة المصرية للتكرير أن المشروع نُفِّذ وسط تحديات ضخمة؛ منها: مرور البلاد بظاهرة الربيع العربي، وصعوبة استيراد المعدات والآلات من الخارج، نتيجة هذه الظروف.

وتوجه هيكل بالشكر إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على ما وصفه بدعمه المستمر للمشروع، لافتاً إلى أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد يدعم العديد من الصناعات البترولية.

وأشار رئيس الشركة المصرية للتكرير إلى وجود رغبة حقيقية غير مسبوقة في عملية البناء التي تشهدها مصر حاليًّا، داعيًا المؤسسات الاستثمارية إلى تمويل استثمارات جديدة في مصر.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.