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"مصر للطيران" تسيِّر 28 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

02:30 م الأحد 27 سبتمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 28 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران" اليوم الأحد، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 28 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 4 آلاف راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، لندن، ميلانو، نيروبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، المدينة المنورة، إسطنبول، الخرطوم)، بالإضافة إلى ٣ رحلات جوية إلى كل من (جدة، دبي)، ورحلتين جويتين إلى كل من (الرياض، الدمام)، و٧ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين إلى (الغردقة)، ورحلة جوية إلى (الأقصر، أسوان، طابا)، و٣ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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