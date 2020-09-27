قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على 2800 مريض بسيناء

كتب - محمود مصطفى:

واصلت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية الموفدة إلى مستشفى مدينة النخل بشمال سيناء أعمالها لليوم الرابع، على التوالي، بتوقيع بالكشف الطبي على 2800 شخص وأجرت بعض العمليات الجراحية، وقامت بتوزيع الأدوية بالمجان.

وأوضح الأزهر، في بيان له، الأحد، أن القافلة الطبية تضم ١٦ طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في 8 تخصصات، تشمل: العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجلدية وأمراض النساء.

وتصاحب القافلة الطبية، قافلة أخرى إغاثية، تقوم بتوزيع مساعدات غذائية وكسائية لأهالي مدينة النخل بشمال سيناء.

وبجانب القافلتين: (الطبية والإغاثية)، وأرسل الأزهر 16 من كبار علماء الأزهر الشريف، من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية: (ثقافية ودينية) بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد.

وتعد القافلة هي الثالثة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.