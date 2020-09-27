شقق في كل المحافظات.. السيسي يكشف عن خطة لاستغلال أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وجود خطة سيتم الإعلان عنها قريبا بشأن استغلال أراضي الدولة في مختلف المحافظات من أجل التنمية.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، اليوم الأحد: في خطة تعلن قريبا لصالح الأراضي داخل العواصم في المحافظات ثم داخل المراكز الرئيسية في المحافظات في الآخر في صالح النمو الرأسي بدل ما نقول الزيادة السكانية محتاجة سكن نقوم نضطر نزحف على الزراعة تاني.. لأ.

وتابع الرئيس: داخل المحافظة الأراضي اللي تابعة للدولة من شركات قطاع أعمال أو أي محافظات هندخل عليها ونبني للناس ونوفر ليهم سكن ممكن الكلام ده يوصل لكام 500 أو 600 ألف شقة في السنة هنعمله.