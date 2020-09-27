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رئيس الهيئة الهندسية: إنشاء 6 كباري مشاة شرق القاهرة.. وتنفيذ 12 إشارة ضوئية

11:56 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
رئيس الهيئة الهندسية: إنشاء 6 كباري مشاة شرق القاهرة.. وتنفيذ 12 إشارة ضوئية

اللواء إيهاب الفار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في كلمته خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، إنه "تم إنشاء 6 كباري مشاة؛ من أجل مشكلات مرور المشاة بمنطقة شرق القاهرة، وتم تنفيذ في المرحلة الأولى 12 إشارة ضوئية".

وأضاف الفار أنه بخصوص تطوير الطرق ومحاور شرق القاهرة المرحلة الثانية، "هذه المرحلة نعمل فيها حاليًّا؛ وتكلفتها 5.7 مليار جنيه، ويتم تنفيذ 15 طريقًا فيها بطول 40 كم، و9 كبار، بطول 3.6 كم".

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مجمل الكباري التي تم بناؤها سيتم الانتهاء منها يوم 2 أكتوبر المقبل، وستكون مفتوحة للمرور، ما عدا عدد قليل؛ منها كوبري تقاطع المطار، وجار توسعته.

وتابع الفار: "الكوبري الثاني هو كوبري الحرفيين الذي عبر السكة الحديد في منطقة الحرفيين، والثالث كوبري الميثاق وسيتم الانتهاء منه نهاية شهر أكتوبر المقبل، والرابع تقاطع جسر السويس، ويعتبر من الكباري المحورية".

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية محور ميدان التجنيد وشبرا بنها بطول 11 كم، ويخدم منطقة المطريةـ مسطرد وبهتيم؛ حيث يبدأ من ميدان ابن الحكم أو جسر السويس ويمر على كوبري ميدان المطرية.

كما استعرض الفار كوبري تقاطع شارع عمر المختار والذي يبلغ عرضه 20 مترًا وطوله 500 متر، وكوبري تقاطع بهتيم الذي يبلغ طوله 500 متر وعرضه 20 مترًا، مضيفًا أنه تم الانتهاء من كل الحركات المرورية، وأنها تعمل بكفاءة عالية.

وأوضح الفار أنه سيتم عرض فيلم يتناول المحاور التي يتم تنفيذها في مصر الجديدة، ومدينة نصر، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير على محور مصطفى النحاس خلال أيام.

إيهاب الفار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كباري مشاة مجمع التكسير الهيدروجيني

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