رئيس "المصرية للتكرير": الشركة وفرت 18 ألف فرصة عمل ومنحًا دراسية بالجامعات الحكومية والخاصة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، إن الشركة وفرت نحو 18 ألف فرصة عمل، ومنحًا دراسية بكبرى الجامعات الحكومية والخاصة.

وأضاف هيكل، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات في مجال البترول بمسطرد، اليوم الأحد، أن الشركة المصرية للتكرير لها تأثير إيجابي على الوضع البيئي في المنطقة المحيطة؛ خصوصًا على سكان المنطقة المجاورة.

وتابع رئيس الشركة: "المصرية للتكرير" هي إحدى شركات شركة القلعة القابضة، موضحًا أن الفكرة الأساسية لها هو تكسير المازوت وتحويله إلى مواد عالية القيمة؛ مثل السولار والبنزين.

وأكد هيكل أن شركة القلعة القابضة للاستثمارات اكتسبت خبراتها من خلال إنشاء وتأسيس 43 شركة، بجانب 39 شركة اشترتها وطورتها، علاوة على 6 شركات أسستها؛ وهو ما أسهم في نجاحنا في تدبير رأس المال والتمويل لإنشاء هذا المشروع بإجمالي 4.3 مليار دولار، في ظل ظروف عالمية ومحلية صعبة.

وأشار هيكل إلى أن مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني، يمكنه تحويل وقود النفاثات إلى سولار كما يتم بالفعل الآن؛ لتزيد كمية السولار بمقدار 600 ألف طن.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني وعدد من المشروعات الأخرى في قطاع البترول بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.