"مش علشاني".. السيسي للمصريين: "احموا ولادنا علشان بلدنا تعيش"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من حماية أبناء المصريين من الأفكار التي تريد هدم الدولة وتخريبها.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد، اليوم الأحد: احموا ولادنا مش علشاني علشان بلدنا تعيش ويبقى ليها مستقبل، كام دولة راحت كده وأنتم الوحيدين اللي كده.

وتابع الرئيس: ربنا قال لأ.. وتفضل مصر لأ.. ليه؟ هو (الله عز وجل) حر يحميها ويقويها ويكبرها ويعينها بصبرنا وتحملنا وفهمنا للحكاية.. كام دولة في منطقتنا اشمعنى مصر يعني.. كلنا لازم نكرر الكلام ده، كله يتكلم على الحفاظ على الدولة والناس، هقول الخسائر اللي معلن عنها طبقا لتقرير الأمم المتحدة، مش هسمي دولة بعينها، 440 مليار دولار خسائر، دول مش هيتصرفوا في التطوير لأ.. لإعادة الشيء لأصله اللي كان عليه من 10 سنين، مش موجودين ومش هيبقوا موجودين وتفضل البلد دي 100 سنة كده، الموضوع مش ترميم بيوت ده إصلاح شعب ومؤسسات.