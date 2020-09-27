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السيسي: "والله لن تقوم دولة على منهج ديني أساسها خراب وتدمير الدول"

11:30 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
السيسي: "والله لن تقوم دولة على منهج ديني أساسها خراب وتدمير الدول"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوجه الحقيق لمن يتحدثون عن التغيير في مجتمعاتنا هو التدمير والخراب وتهجير أهل الأوطان.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد، اليوم الأحد: هما بيقولوا التغيير، وبقول ده وجه هما بيقدموه للناس، لكن الوجه الحقيقي تدمير الناس والدول بدعاوى كاذبة وزائفة بتزييف الوعي.

وتابع الرئيس: هتقولي هتفضل تتكلم في الموضوع ده علطول.. أه هفضل أتكلم طول ما أنا في مكاني، علشان نعرف الخراب اللي بيعملوه في العالم ويشردوا ملايين الناس، ويخربوا العالم ويقولوا هنجيب ليكم الدولة اللي بيقولوا عليها.. والله لن تقوم دول حتى على منهج ديني يكون أساسها تخريب وتدمير الدول.

وأكد السيسي: ده ميرضيش ربنا، ناس كانت عايشة مستقرة نهجرهم ويعيشوا لاجئين الطفل اللي عنده 10 سنين وعايش في المعسكرات وبقى 20 سنة هيبقى إيه دلوقتي.. هيبقى إيه ويشتغل إيه.. هيشتغلوا في ليبيا، ولو مخدناش بالنا ييجوا يشتغلوا في مصر، يدمروا مصر، الموضوع كبير أوي مش على قد الظروف الاقتصادية الصعبة ومعاناة الناس، طيب الناس كانت بتعاني قبل كده ممكن، طيب وقتها المعاناة أكتر ولا دلوقتي، دلوقتي أكتر، علشان كده بقول للإعلام أنتم أداة التنوير الحقيقية لتشكيل وعي الناس، والتعليم أنتم الأساس في بناء فهم صحيح لأودلانا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني

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