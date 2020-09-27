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"حاولوا يولعوا الدنيا".. أول تعليق من السيسي على دعوات التظاهر

11:13 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
"حاولوا يولعوا الدنيا".. أول تعليق من السيسي على دعوات التظاهر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لديها إرادة لتطوير الأوضاع الحالية وتحسينها من أجل صالح المواطنين.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، بمسطرد، اليوم الأحد: هوا ده الحال الصور اللي بتشوفوها دي، نصلحه ولا نسيبه، نصلحه.. طيب على حساب الناس ولا على حساب الدولة، يهمني أقول حاجة واحدة بس براهن على الناس.. على المصريين، مش قعدوا الكام أسبوع اللي فاتوا يولعوا الدنيا ويستغلوا المواقف الصعبة اللي نعملها، يا نعمل يا نسكت ونشوف المنظر ده وتبقى دي بلدنا، نصلح هيبقى فيه ظروف صعبة.

وتابع الرئيس: هما بيختاروا الظروف الصعبة علشان يشككوا المصريين في اللي إحنا بنعمله وإن ده ضدهم وعلى حسابهم، لا والله، ده رهان عليكم وبقول إنكم مقدرين وبتتحملوا، الشعب والدولة حاجة واحدة، محدش يدخل بينا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي دعوات التظاهر

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