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بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد

10:26 ص الأحد 27 سبتمبر 2020
بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية، منها افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بمحافظة القليوبية.

وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لافتتاح الرئيس السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد عبر الرابط التالي:

السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني مسطرد القليوبية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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