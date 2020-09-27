السيسي يصل مقر افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد
كتب - محمود مصطفى:
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية.
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية، حيث من المقرر أن يشارك فى افتتاح مجمع "التكسير الهيدروجينى" فى مسطرد بمحافظة القليوبية.
وبدأ الافتتاح بتلاوة آييات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.
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