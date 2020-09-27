حدث ليلاً| انخفاض إصابات كورونا وتفاصيل خطة العام الدراسي الجديد



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"استمرار الانخفاض".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة.

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مصدر أمني ينفي استحداث قطاع الأحوال المدنية لغرامات جديدة على المواطنين

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن استحداث قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية غرامات جديدة، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.

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وزير التعليم يكشف آلية الحضور الشرح في العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أيام الحضور في المدارس للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي ستكون للأنشطة والتربية الرياضية وتسليم الأبحاث والواجبات وليس لتدريس المواد الاساسية.

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شوقي: خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد ستكون أفضل مما سبقها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خطة الوزارة للعام الدراسي2020/2021 ستكون أفضل مما سبقها من السنين، قائلا: "احنا مكنش عندنا تعليم، كانت عملية تلقينية للطالب فقط".

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هل كورونا الأكثر فتكاً بين الأوبئة القاتلة الأخرى؟

فيروس كورونا المستجد الذي تقترب حصيلته من المليون وفاة، كان أكثر فتكاً مقارنة بفيروسات معاصرة أخرى رغم أن ضحاياه حتى الآن أقل عددا بكثير من ضحايا الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

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متحدث الوزراء يكشف حقيقة عودة "الشيشة" إلى المقاهي

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء.

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محافظ المنوفية يرد على فيديو "سيارات جمع القمامة في قرية مشيرف" -صور

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور برفع تراكمات القمامة وتشجير أرض فضاء في قرية مشيرف، وذلك عقب تداول مقطع فيديو مصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارات الوحدة أثناء إلقاء القمامة بها.

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نادر سعد: "من الوارد تخفيض أسعار التصالح في بعض المحافظات وفقًا لرؤية كل محافظ"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا مانع لدى الحكومة من إجراء أي تعديل لفتح الباب لحالات كان محظورًا التصالح فيها، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، بما لا يتسبب في مشاكل للدولة.

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"بلاش بوس وأحضان".. الصحة: 17 عرضا مختلفا لفيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن هناك 17 عرضا مختلفا لعدوى وظهور فيروس كورونا، وهناك أعراض تمثل خطورة مثل ضيق التنفس وكتمة الصدر وزُرقة الجسد وهي أعراض هامة، وهناك أعراض أقل منها مثل الإسهال والغثيان وكلها تقتضي التوجه للطبيب وإجراء المساحات.

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"من المقهى".. أحمد مرتضى منصور يعلن خوضه انتخابات النواب عن الدقي والعجوزة والجيزة (صور)

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، ترشحه في انتخابات مجلس النواب، من خلال مشاركته أهالي الدقي، على أحد المقاهي.

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بعد إعلان فتح موسم العمرة.. "الغرف السياحية" يكشف الأسعار المتوقعة واحتمالية تقليل مدة البرنامج

قال ناصر ترك، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجانب المصري في انتظار الآلية الجديدة للقرارات السعودية، الأسبوع الجاري، بشأن أعداد وتنظيم موسم العمرة الجديد.

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حصيلة كورونا في العالم تتخطى 32.6 مليون إصابة و989921 وفاة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 32 مليونا و610 آلاف و240 إصابة، حتى مساء السبت، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

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كورونا عربياً: ارتفاع منحنى الإصابات والوفيّات اليومية.. و3 دول بلا حالات جديدة

شهد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية ارتفاعاً، ليوم 26 سبتمبر الجاري، بعد تسجيل 14 ألفاً و369 إصابة جديدة، بلغ معها إجمالي المُصابين مليوناً و604 آلاف و988 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 212 حالة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيّات إلى 28 ألفاً و902 حالة.

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ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي. وفي غضون يوم واحد، أبلغت السلطات الصحية في ألمانيا عن 2507 إصابة جديدة بكورونا، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

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إيمي كوني باريت: اختيار ترامب للمحكمة العليا يمكن أن يؤدي إلى إمالة المحكمة نحو اليمين

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إيمي كوني باريت" لعضوية المحكمة العليا، وهي من المحافظين المخلصين الذين يمكن أن يتسببوا في إمالة أعلى محكمة في البلاد إلى اليمين لعقود وتعريض الحق في الإجهاض للخطر.

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