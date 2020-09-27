كورونا في 24 ساعة| استمرار الانخفاض وحقيقة عودة الشيشة للمقاهي وسر الحالات القاتلة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة.

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