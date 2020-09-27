"اعتمرنا وتوكلنا".. تعرف على 10 خطوات للتسجيل في تطبيقي العمرة (إنفوجراف)



كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، طريقة التسجيل لأداء مناسك العمرة أو زيارة الحرمين الشريفين في مكة أو المدينة، بعدما قررت البلاد رفع الحظر المفروض بدء من 4 أكتوبر المقبل.

ويرصد "مصراوي" 10 خطوات لطريقة التسجيل لأداء العمرة على النحو التالي:

1- تحميل تطبيق "اعتمرنا" عبر التليفون المحمول بدء من الأحد27 سبتمبر الجاري، عبر نظامي "Android" و"iOS".

2- تسجيل البيانات، والحصول على التصريح، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الروضة الشريفة.

3- يتيح تطبيق "اعتمرنا" للمعتمر، اختيار الوقت المناسب بحسب المواعيد المتوافرة، والخدمات التي يرغب فيها، مثل (وسيلة المواصلات، ونقاط التجمع، ومراكز الخدمات).

4- ضرورة التسجيل في تطبيق "توكلنا" لإثبات خلو المتقدم من فيروس كورونا.

5- الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة التي ستُعلَن أماكنها لاحقًا.

6- إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، وارتداء الكمامة، والتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

7- ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات".

8- التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

9- بإمكان ضيوف الحرم، المبيت في أحد فنادق مكة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام، بحسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

10- بإمكان الموجودين في مكة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام بحسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وقررت الممكلة العربية السعودية، اقتصار الموافقة على العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، على مواطني المملكة والمقيمين فيها بدءاً من 4 أكتوبر المقبل، قبل أن يتم السماح باستقبال المعتمرين والزوار من خارج المملكة مطلع شهر نوفمبر المقبل.