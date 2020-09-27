تغيير نشاط السطح و25% تخفيضا.. إجابات أبرز أسئلة التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت وزارة الإسكان مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة حتى الساعة الـ5 مساء، تيسيرا على المواطنين في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن الجديدة، وكذا استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الـ3 عصراً، لاستقبال الطلبات أيضًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن مد فترة تلقى الطلبات في التصالح على بعض مخالفات البناء شهرا آخر، إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر.

وينشر مصراوي أبرز الأسئلة وإجاباتها التى تهم المواطنين لتقديم طلب التصالح في المدن الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- هل يجوز التصالح على تغيير نشاط غرف السطح لقطع الأراضي السكنية (دون زيادة المساحة البنائية)؟

نعم، يجوز، بشرط أن يكون من ذات النشاط المرخص له قطعة الأرض مع توفير جراج سيارة لهذه الوحدة بقطعة الأرض.

- هل يجوز التصالح على تغيير نشاط غرف السطح لقطع الأراضي السكنية (مع زيادة المساحة البنائية)؟

نعم يجوز، بشرط أن يكون من ذات النشاط المرخص له قطعة الأرض.

- متى يتم احتساب المخالفة على إجمالي مساحة السطح؟ ومتى يتم احتسابها على المساحة المبنية فقط؟

في حالة وجود مدخل المنطقة المفتوحة من داخل الوحدة يتم احتساب المخالفة على اجمالي مساحة السطح، أما إذا مدخل المنطقة المفتوحة السلم الرئيسي تكون منفعة عامة لسكان العمارة يتم احتساب المخالفة فقط على المساحة المبنية.

- هل يجوز اعتبار دور السطح وحدتين ويتم تخصيص 2 عداد كهرباء أسوة بالأدوار المتكررة؟

نعم، يجوز ولكن بناء على تقرير المعاينات التي تتم من لجنة التصالح مع توفير جراج للوحدتين.

- ما هي نسب التخفيض في المدن الجديدة؟

- 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، وبمدينة الشيخ زايد.

- 20 % بمدن الشروق - أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر، العبور - العبور الجديدة - دمياط الجديدة.

- 25 % بمدن بدر، و15 مايو، بمدينة سفنكس الجديدة، السادات - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - رشيد الجديدة - برج العرب الجديدة - جهاز حماية أملاك الهيئة - العلمين الجديدة - جهاز القرى السياحية - الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - سوهاج الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة - توشكى الجديدة.

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