نموذج حقيقي للتنمية.. 10 معلومات عن حملة الترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية



كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارات البيئة والسياحة والإعلام، حملة Eco Egypt كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهميتها وثرواتها الطبيعية ودعم السياحة البيئية، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة المصرية (MBDT) الممول من قبل مرفق البيئة العالمية (GEF).

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات عن الحملة كالتالي:

1- تأتي الحملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي.

2- تهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية الفريدة في مصر والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية.

3- تهدف إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

4- التعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محور أساسي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي بالمحميات.

5- تتضمن الحملة خطة متكاملة تتضمن كافة وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، وضخ استثمارات جديدة بالقطاع السياحي الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

6- فتح آفاق جديدة للسياحة البيئية المستدامة كأحد نتائج استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 13 محمية، ومنها إنشاء مركز الزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، ودمج المجتمع المحلي بالمحميات في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا بتوفير فرص عمل مستدامة لهم، بما عمل على رفع معدل دخل سكان محميات الفيوم ووادي الجمال بما يترواح بين 126% - 460% في عام واحد.

7- رسالة الحملة.. (السياحة لا تتعارض مع جهود التنمية والحفاظ على البيئة، ومنها المحميات الطبيعية كمصدر جذب للسياحة).

8- تقدم نموذج حقيقي للتنمية المستدامة، وتضع في الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها لإنعاش الاقتصاد الوطني، في ظل تداعيات كورونا، من خلال تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية ورفع الوعي بأهميتها وأهمية المشاركة فى حمايتها.

9- دمج المجتمع المحلي في تدريب وتطوير أساليبه في الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية لمحميات، بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



10- الحملة تستمر 3 سنوات بهدف الترويج للسياحة البيئية بمصر من خلال إنشاء موقع إلكتروني وعدد من منصات التواصل الاجتماعية، بجانب إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر بالمحميات الطبيعية بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات و طيور وغطاء نباتي فريد، وتتضمن الحملة الترويج لعدد 13 محمية طبيعية.