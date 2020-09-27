الزراعة تبحث تنشيط العلاقات مع روسيا الاتحادية وزيادة التبادل التجاري

كتب- أحمد مسعد

عُقد اجتماعًا فنيًا عبر تقنية "فيديوكونفرانس" لبحث العلاقات الزراعية بين مصر وجمهورية روسيا الاتحادية، بمشاركة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية، والدكتور أحمد عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومثل الجانب الروسي فيها سيرجي دانكفيرت رئيس الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسي وفريق عمله، وبالتنسيق مع نصر حامد الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بموسكو.

وبحث الطرفان، اليوم السبت، بعض القضايا المتعلقة بتصدير اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية المصرية التي تصدر إلى السوق الروسية، والتي من أهمها تصدير البطاطس المصرية، والتي بلغت حوالي 200 ألف طن منذ بداية عام 2020، حتى تاريخه رغم وجود جائحة كورونا، بالإضافة إلى موافقة الجانب الروسي على تسجيل عدد من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير الاجبان إلى روسيا فضلًا عن طلب الجانب الروسي لاستمرار اعتماد المجازر الحلال بروسيا في ظل وجود أزمة كورونا.

وأشاد الجانب الروسي بالمنتجات الزراعية المصرية ومنتجات الألبان، مؤكدًا أن هناك 14 شركات مصرية تعمل بمجال تصدير منتجات الألبان إلى روسيا، وهذا يعتبر اكبر عدد لشركات اجنبية مسجلة لدى روسيا في هذا الشأن.

وانتهى الاجتماع إلى إتفاق الجانبين على استمرار اعتماد المجازر الحلال الموجودة بروسيا في ظل جائحة كورونا، وموافقة الجانب الروسي على تسجيل عدد إضافي من الشركات المصرية المتخصصة في تصدير منتجات الألبان، بناء على طلب الجانب المصري كما اتفق على استمرار الاجتماعات لإزالة أي عوائق فنية أو مشكلات قد تعوق الصادرات بين البلدين.

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