"القومي للمرأة" يشيد بتأهل لاعبة التنس ميار شريف لبطولة فرنسا

كتبت- نور العمروسي:



يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بتأهل لاعبة التنس الأرضي "ميار شريف" للدور الرئيسي من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس.

وأعربت الدكتوره مايا مرسي عن عميق سعادتها بالإنجاز التاريخي المشرف الذي حققته اللاعبة المصرية "ميار شريف" والذي يعد إنجازًا رياضيًا غير مسبوق للرياضة المصرية حققته إمرأة مصرية شابة، متمنية لها مزيد من النجاح والتألق في المباريات المقبلة لها ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وباقي المباريات الدولية التي تشارك فيها.