​نائب بـ"الشيوخ": المصريون أكدوا للعالم أنهم لن يسمحوا لقوى الإرهاب بإحداث فوضى داخل مصر

(مصراوي):

أشاد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، بوعي الشعب المصري العظيم ورفضه بشكل قاطع جميع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والفوضى والإخلال بالنظام العام والتي تسعى للنيل من أمن مصرنا العزيزة وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار، والتي تهدف في مجملها إلى إسقاط الدولة المصرية.

وقال رسلان، في بيان له اليوم السبت، إن الشعب المصري لم يرفض فقط هذه الدعوات الشيطانية والخبيثة؛ ولكن نجح في كشفها للرأي العام العالمي.

وأكد النائب أن ما يتم إنجازه من مشروعات قومية عملاقة وتنموية مختلفة على أرض الواقع لهو مؤشر واضح في سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سوف يؤتي ثماره في القريب العاجل على كل الأصعدة.

ووجّه النائب طارق رسلان تحية قلبية إلى الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية؛ لوقوفه صفًّا واحدًا خلف القيادة الحكيمة والوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية، ضد جميع دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة.

وأكد رسلان أن المصريين أكدوا للعالم كله أنهم لن يسمحوا أبدًا لقوى الشر والظلام والإرهاب إحداث فوضى وعدم استقرار داخل مصر، وسوف يواجهون مثل هذه الدعوات بكل حسم وقوة؛ لإسقاطها وإفشالها.

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