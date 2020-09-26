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"إخراج الشركة المتحدة".. خالد صلاح ويوسف الحسيني يكشفان حقيقة مظاهرات "نزلة السمان"

10:28 م السبت 26 سبتمبر 2020
"إخراج الشركة المتحدة".. خالد صلاح ويوسف الحسيني يكشفان حقيقة مظاهرات "نزلة السمان"

خالد صلاح

(مصراوي):

عرض الإعلامي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، والإعلامي يوسف الحسيني، حقيقة مظاهرات نزلة السمان في حلقة استثنائية على فضائية "إكسترا نيوز".

وكشفت الحلقة الاستثنائية أن مظاهرات نزلة السمان التي عرضتها قنوات الإخوان التي تبث من خارج مصر، هي في حقيقتها مظاهرات من تصوير وإخراج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي سعت من خلاله لكشف كذب وتدليس تلك القنوات.

وقال صلاح، إن مظاهرة نزلة السمان مزيفة وتم تصويرها داخل استديو، وعلق قائلًا: "الجماعة اللي بتقول الإعلام المهني، الشركة المتحدة بعتتلهم فيديو هدية، وبتقولهم كل سنة وأنتوا طيبين، وعلى فكرة إحنا في اليوم السابع بعتنالهم فيديو قديم من أيام الإخوان الغابرة، ومع الأسف الشديد ذاعوها برضه، هي دي المهنية يا جماعة؟ ده الإعلام؟ أستاذ تامر علي بيقول إنه شارك في المظاهرة دي، شاركت فيها امتى يا تامر يا كذاب".

وأضاف: "إحنا اللي صورنا الفيديو ده وبعتناه للقنوات الحلوة دي، ومعتز وكل القنوات بتاعتهم كمان ذاعتهم عشان تبين أن في زحف على القاهرة والجيزة، لكن طبعا دول كذابين، ومش قادر أصدق الحماس على التزييف والكذب".

وطالب الإعلامي يوسف الحسيني قناة الجزيرة بالاعتذار الرسمي على ما بدر منها من كذب وتضليل فيما يتعلق بمظاهرة نزلة السمان، وبأن الزحف وصل للقاهرة.

خالد صلاح يوسف الحسيني مظاهرات نزلة السمان

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