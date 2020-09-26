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متحدث الوزراء يكشف حقيقة عودة "الشيشية" إلى المقاهي

10:25 م السبت 26 سبتمبر 2020
متحدث الوزراء يكشف حقيقة عودة "الشيشية" إلى المقاهي

المستشار نادر سعد

(مصراوي):


قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مساعدة الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صدى البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى: "الأعداد زادت بسبب التيسيرات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز وزيادة أماكن الاستقبال"، مؤكدًا أنه لا تصالح مع من يتحاوز الحيز والتنظيم العمراني، وأصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب للتصالح.

وواصل سعد قائلًا المهلة الأولى للتصالح تنتهي في 30 سبتمبر، وإذا لم تستكمل الأوراق هناك مهلة حتى 30 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه تم مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيا، مؤكدًا أن المباني المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها.

وتابع سعد قائلًا إنه لا يجوز التصالح على أراضي بها آثار، مؤكدًا أن الدولة لن تهدم عقارات بها أسر وعائلات، مشيرًا إلى أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وأشار إلى أن بعض المباني لا يجوز التصالح فيها كالبناء على أراضي ملك للآثار أو تعدي على نهر النيل، مؤكدًا أن الحكومة لن تهدم المنزل المخالف طالما ينطبق علية قانون التصالح وسنتخذ إجراءات ضد الوحدة حالة عدم التصالح.

وتابع سعد قائلًا أنه تم حل مشكلة العاملين في مصانع الطوب وسنتدخل لشراء إنتاجهم، مشيرًا إلى أنه بمجرد حل المشكلة الفئوية للعاملين بمصانع الطوب في أطفيح انتهى تجمعهم، مؤكدًا أن أطفال صغار تصدروا المشهد في التجمعات التي لم تتجاوز دقائق والتى بثها الإعلام المعادى، موضحًا أنه ليس الهدف من قانون التصالح على مخالفات البناء جمع الأموال من الشعب فسعر الوحدة السكنية سيرتفع بعد تقنين الأوضاع.

وواصل سعد قائلًا إنه سيكون لدينا إجراءات احترازية للتعامل مع العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عودة الشيشة بالمقاهي والكافيهات شائعة.

الشيشية نادر سعد الحكومة فيروس كورونا

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