أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

التشيك تعلن استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر أول أكتوبر

09:34 م السبت 26 سبتمبر 2020
التشيك تعلن استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر أول أكتوبر

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

اطلع السفير جان فوليك سفير التشيك بالقاهرة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على اعتزام دولته استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر بدء من أول أكتوبر.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني، والبيئة، والدولة للإعلام، و30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وأوضح السفير التشيكي أن القرار ثمرة زيارة وزير السياحة والآثار المصري للعاصمة التشيكية براج، نهاية أغسطس الماضي، و مباحثاته مع رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين بالحكومة لتعزيز سبل التعاون، ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، حيث تم البدء في وضع حجوزات هذه الرحلات السياحية علي مواقع الحجز الإلكترونية المختلفة.

وثمن العناني الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية في هذا الملف، خاصة تلك التي قام بها السفير سعيد هندام سفير مصر ببراج، مؤكدًا لكل السفراء اتخاذ مصر أفضل الإجراءات الاحترازية بالمحافظات السياحية للحفاظ على صحة زائريها من كل دول العالم.

خالد العناني التشيك جان فوليك وزارة السياحة

الخبر التالى:

بـ2 مليون جنيه.. تفاصيل رفض مدير الشئون القانونية بوزارة التعليم رشوة مالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102625

    عدد المصابين

  • 93531

    عدد المتعافين

  • 5853

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 32744522

    عدد المصابين

  • 24167549

    عدد المتعافين

  • 992914

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا