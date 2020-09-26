أحمد مرتضى منصور يخوض انتخابات مجلس النواب عن الدقي والعجوزة والجيزة
(مصراوي):
تقدم أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة التي تضم كل من الدقي والعجوزة والجيزة، عن حزب الشعب الجمهوري، قبل إغلاق باب الترشح بشكل نهائي اليوم السبت، من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.
حصل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على رمز الصاروخ، وسبق لأحمد مرتضى خوض انتخابات مجلس النواب عن نفس الدائرة في 2015، وحقق نجاحًا كاسحًا في الفوز بالمقعد بإجمالي عدد أصوات 21817.
يشار إلى أن الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، والتي يخوض الانتخابات عليها أحمد مرتضى مخصص لها وفق قانون تقسيم الدوائر، مقعدين من أصل 25 مقعدا على مستوى المقاعد الفردية.
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