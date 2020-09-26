مؤسسة فاروق حسني تعلن التفاصيل الكاملة لزيادة الجوائز (صور)

وزيرة الثقافة تجتمع برئيس الأوبرا للوقوف على استعدادات الدورة 29 من

(مصراوي):

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم السبت، المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل جوائز الفنون والمسابقات بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، لعام 2021.

ووجّه فاروق حسني، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، الشكر إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس لدعمه الدائم للمؤسسة، قائلًا: "بعدما وجدنا إقبالًا كبيرًا على الجائزة، أضفنا أربع جوائز جديدة وأنشطة تشجع على الابتكار، منها العمارة".

وأضاف: "هناك الكثير من الجهات التي ساهمت في إنجاح المؤسسة داخل وخارج مصر، وأشكر على وجه الخصوص وزيرتي الثقافة والتضامن الاجتماعي".

وقال الكاتب محمد سلماوي: "منذ الاجتماع الأخير قبل عام، شهدنا ميلاد ظاهرة جديدة تتمثل في انتقال رعاية الفنون من الدولة إلى المؤسسات الخاصة".

وأضاف: "مصر لم تصنع مجدها بالقوى الخشنة، وإنما بالفنون والقوى الناعمة وهي مهمة يجب أن تتضافر لها كل الجهود الذاتية والمؤسسات الرسمية، ولذا شجعت مؤسسة فاروق حسني الشباب وكانت محل اختبار، هل ستحقق نجاحًا أم لا، وكانت المفاجأة في الإقبال الكبير على التقدم لمسابقاتها، وكثيرًا ما وجدت أسئلة كثيرة من الأخوة العرب حول الاشتراك في الجائزة".

وأكمل: "أحيي باسم مجلس الأمناء ما عرض علينا في الأسبوع الماضي، وهو نجاح جديد يضاف إلى نجاحاتها الأخرى، وأضفنا أربع مجالات جديدة، وهي النحت والعمارة والنقد الفني والتصوير الضوئي، سيكون الجائزة الأولى بنفس قيمة الجائزة الأولى العام الماضي وسيضاف لها المركز الثاني بقيمة 30 ألف جنيه والثالث بقيمة 20 ألف جنيه".

وواصل: "سيبدأ التقدم للجائزة أول أكتوبر في مجالات الرسم والنحت والنقد، أما مسابقتي العمارة والتصوير الضوئي، فيبدأ التقدم لها أول مارس المقبل".

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