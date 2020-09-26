وزيرة الثقافة تجتمع برئيس الأوبرا للوقوف على استعدادات الدورة 29 من مهرجان الموسيقى العربية

(مصراوي):



اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الفترة من 1 حتى 10 نوفمبر المقبل.

وقالت عبدالدايم إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وسيلة فاعلة للحفاظ على الهوية، وأحد الأنشطة المهمة التي تنظمها وزارة الثقافة لإعادة إحياء التراث الفني العربي، وأضافت أن إقامة الفعاليات يأتي في إطار جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر وتماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء المرتبطة باستئناف عمل المحافل والمهرجانات الفنية، وشددت على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الفعاليات التي تقام في مسارح الأوبرا المفتوحة.

وقال رئيس الأوبرا إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 29 يعد دورة استثنائية تقام وفقًا للضوابط التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة كورونا، مضيفًا أنها تحمل الكثير من المفاجآت الفنية للجمهور.​