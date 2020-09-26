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"عبدالفتاح الطاروطي" رئيسًا لهيئة تحفيظ القرآن بالمجلس الدولي الإسلامي بالسعودية

07:53 م السبت 26 سبتمبر 2020
"عبدالفتاح الطاروطي" رئيسًا لهيئة تحفيظ القرآن بالمجلس الدولي الإسلامي بالسعودية

الشيخ عبدالفتاح الطاروطي

كتب- محمود مصطفى:


قرر رئيس المجلس الدولي للعالم الإسلامي بالسعودية، الدكتور موسى أباظة، تعيين القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي، رئيس للهيئة العليا لتحفيظ القرآن بالمجلس.

وقال القارئ عبدالفتاح الطاروطي، إن الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالمجلس الدولي للعالم الإسلامي، تقدم الدعم لحفظة القرآن في كل دول العالم الإسلامي.

وأضاف الطاروطي، أنه سيشارك من خلال موقعه بالهيئة العليا لتحفيظ القرآن بالمجلس الدولي للعالم الإسلامي، في كل ما يخص القرآن الكريم من تحفيظ القرآن والمسابقات.

عبدالفتاح الطاروطي المجلس الدولي للعالم الإسلامي بالسعودية السعودية

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