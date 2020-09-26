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السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء

06:36 م السبت 26 سبتمبر 2020
السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء"، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

واطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادي بتوشكي، حيث وجه الرئيس بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكي لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة والاستفادة منها.

كما تم عرض مستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية، حيث وجّه الرئيس بمراعاة تطبيق المشروع في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق كافة بيانات المشروع علمياً وهندسياً بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مشروعات تنمية سيناء محمد مختار جمعة محمد عبدالعاطي

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