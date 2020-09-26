غدًا.. "الوطنية للانتخابات" تعلن الأسماء النهائية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة لـ"انتخابات النواب"

(مصراوي):



تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الأسماء النهائية للمرشحين بنظامي الفردي والقائمة غدًا الأحد، والتي تتضمن مرشحي المرحلتين الأولى والثانية؛ حيث انتهت لجان قبول طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب بمقر المحاكم الابتدائية في جميع المحافظات، من أعمالها اليوم، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت لجان تلقي طلبات الترشح بدأت مباشرة أعمالها منذ الخميس 17 سبتمبر، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.

ويبدأ المصريون بالخارج تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة غدًا وحتى السبت الموافق 10 أكتوبر، وطباعة أوراق الاقتراع أيام الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى ويومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر للمرحلة الأولى.

وتجرى انتخابات بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه الأحد الموافق 1 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر.

أما المرحلة الثانية، فتجرى للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى في الداخل أيام السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد 15 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الثانية للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر، وتلعن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه الاثنين 14 ديسمبر.