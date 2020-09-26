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السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية

06:12 م السبت 26 سبتمبر 2020
السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق نظام الري الحديث للأراضي الزراعية

اجتماع الرئيس

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضًا رفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف، وتقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الجهود المشتركة لوزارتي الري والزراعة بشأن تحديث منظومة الري على مستوى الجمهورية.

السيسي الزراعة مصطفى مدبولي محمد عبدالعاطي

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