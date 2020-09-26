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لأول مرة "الوطنية للصحافة" تطبق الدمج.. وتبدأ بإصدارات داخلية وبوابات المؤسسات القومية

04:39 م السبت 26 سبتمبر 2020
لأول مرة "الوطنية للصحافة" تطبق الدمج.. وتبدأ بإصدارات داخلية وبوابات المؤسسات القومية

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

أظهرت التغييرات الصحفية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت، قيام الهيئة بتطبيق نظام الدمج لأول مرة، والذي سبق أن أعلنت عنه كثيرًا من قبل؛ تخفيضًا للنفقات داخل المؤسسات، فضلًا عن قيامها بتطبيق الدمج الإداري بين مؤسستَين لأول مرة.

وأعلنت الهيئة في التغييرات تولِّي سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، رئاسة مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أيضًا، وهي مؤسسة كانت مستقلة في السابق، كما شهدت التغييرات حالة من الدمج؛ خصوصًا لبعض الإصدارات والبوابات الإلكترونية، على النحو التالي:

مؤسسة الأهرام

تولَّى ماجد منير، رئاسة تحرير جريدة "الأهرام المسائي" -التي كان رئيسًا لتحريرها- بالإضافة إلى بوابة الأهرام الإلكترونية، والإشراف عل مجلة ديوان الأهرام الإلكترونية، بينما تولَّى عزت إبراهيم رئاسة تحرير "الأهرام ويكلي" بجانب البوابة الإلكترونية الإنجليزية.

كما تولى أيمن محمد السيد شعيب رئاسة تحرير جريدة "الأهرام التعاوني" ومجلة "الأهرام الزراعي".

مؤسسة أخبار اليوم

تولى جمال الشناوي رئاسة تحرير "الأخبار المسائي" -كما كان- بالإضافة إلى رئاسة تحرير بوابة "أخبار اليوم"، كما تولى علاء الدين عبد الهادي رئاسة تحرير "كتاب اليوم" وجريدة "أخبار الأدب" أيضًا.

مؤسسة دار التحرير

تولَّى عبد النبي شحات منصب رئيس تحرير جريدة "المساء"، بالإضافة إلى رئاسة تحرير بوابة "الجمهورية" التي كان رئيسها. كما تولَّى محمد عبد الحميد محمد فهمي رئاسة تحرير "الإيجيبشيان جازيت"، وجريدة "الإيجيبشيان ميل". بينما تولت الشيماء عبد الإله عبد الحميد رئاسة تحرير "البروجريه إيجيبشيان" وجريدة "بروجريه ديمانش" والبوابة الإلكترونية الفرنسية.

مؤسسة روزاليوسف

تولى أيمن عبد المجيد رئاسة تحرير بوابة "روزاليوسف" -كما كان- بالإضافة إلى رئاسة تحرير "الكتاب الذهبي".

مؤسسة دار الهلال

تولت

سمر الدسوقي رئاسة تحرير مجلة "الكواكب" ورئاسة تحرير مجلة "حواء"، ورئاسة تحرير مجلة "طبيبك الخاص". بينما تولى خالد ناجح رئاسة تحرير مجلة "الهلال"، وكتاب "الهلال" ورواية "الهلال"، بجانب البوابة الإلكترونية لـ"دار الهلال".

مؤسسة دار المعارف

استمر محمد أمين في رئاسة تحرير مجلة "أكتوبر"، بجانب رئاسة تحرير بوابة "دار المعارف".

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اليوم، التغييرات الصحفية الجديدة خلال اجتماعها الذي عقدته بحضور أعضائها كافة.

الهيئة الوطنية للصحافة نظام الدمج المؤسسات القومية

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