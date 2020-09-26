التغييرات الصحفية: خروج ياسر رزق.. واستمرار 3 رؤساء مجالس إدارة بالصحف القومية



كتب- مصراوي:

أظهرت التغييرات الصحفية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للصحافة منذ قليل، استمرار 3 رؤساء مجالس إدارة بالمؤسسات الصحفية القومية في مناصبهم وهم عبد المحسن سلامة في رئاسة مؤسسة الأهرام، وعلي حسن في رئاسة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وسعيد عبده الذي تم المد له في رئاسة مؤسسة دار المعارف.

كما تم إسناد رئاسة الشركة القومية للتوزيع لسعيد عبده أيضًا، وذلك في سابقة تحدث لأول مرة، ما يمثل دمجًا إداريًا لها مع مؤسسة دار المعارف.

كما ظهرت أسماء لأول مرة في رئاسة مؤسسات الصحف القومية وهي أحمد جلال رئيسًا لمجلس إدارة أخبار اليوم بدلاً من ياسر رزق الذي ظل محتفظًا بالمنصب منذ عام 2014، وهو مدير عام مؤسسة أخبار اليوم حتى ترقيته لرئاسة المؤسسة، بالإضافة إلى محمد أبو الحجاج حافظ، والذي تولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير (الجمهورية)، وأيمن فتحي توفيق الذي تولى رئاسة روز اليوسف، وأحمد مصطفى عمر الذي تولى رئاسة مؤسسة دار الهلال.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، اليوم، التغييرات الصحفية الجديدة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، بحضور كافة أعضائها.

اقرأ أيضا:

الهيئة الوطنية للصحافة تعلن التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية