تعيين 359 شاباً واستخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة بقنا

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 359 شاباً من مختلف المؤهلات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2955 شاباً، بالإضافة إلى استخراج 1048 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن إنجازات المديرية خلال أغسطس الماضي أنه تم التفتيش العمالي على 556 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضر مخالفة قانون العمل، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقى 5 شكاوى عمالية، وتم تسوية شكوى منهم، وتم تحويل شكوتين للقضاء، وتبقت شكوتين ما زالتا تحت البحث والدراسة.

وأشار أسعد، إلى أن المديرية، أجرت حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 200 منشأة، في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.