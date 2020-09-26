بالأسماء.. "الوطنية للصحافة" تعلن التغييرات الجديدة في المؤسسات الصحفية القومية

كتب- مصراوي:

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم السبت. ، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.

وقال عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، بحسب بيان، إن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها حيث أنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

وأضاف الشوربجي أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة

وتمني الشوربجي للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها مؤكداً وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها.

كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

هذا وقد شملت حركة التغييرات الأسماء الآتية: