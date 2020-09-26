الارتفاع مرتين عرض الشارع.. محافظ الجيزة يعتمد اشتراطات بناء جديدة في 13 قرية



كتب- محمد نصار:



انتهت محافظة الجيزة من اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام لعدد 13 قرية تابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الاشتراطات شملت قرى (منديشة، القبالة، العجوز، الزبو، عزبة ماوود، عزبة الجزائر، عين القصر، الريس، القصر، الحارة) وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية وقرى (كفرحكيم، كومبرة) بنطاق مركز كرداسة وقرية (غمازة الكبرى) بنطاق مركز ومدينة الصف وقرية (البرمبل) بنطاق مركز ومدينة أطفيح.



وشدد المحافظ، على أنه تم وضع الاشتراطات لتلك القرى في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.



وأوضح محافظ الجيزة، أنه يعمل بالقرارات بمجرد نشرها بالوقائع المصرية ويلغى ما يخالف ذلك من اشتراطات تخطيطية وبنائية بالتقارير والخرائط السابقة وتسرى تلك الاشتراطات على الأراضي الواقعة بالكتل العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية والتي يعنى بها الأراضي أو المباني الخاضعة لهذه الاشتراطات أي قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مباني قائمة والأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضره بالبيئة.



وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه فيما يتعلق بعرض الشوارع فإن الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بـ (4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6 م للطرق الرئيسية، 8 م لطريق داير الناحية، 6 م لمناطق الامتداد العمراني) وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الأقصى.



ولفت إلى أنه فيما يخص الارتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيسمح بإضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 أمتار كحد أقصى.