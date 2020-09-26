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لتفادي رفع العداد أو فسخ التعاقد.. 4 مخالفات كهرباء عليك تجنبها

10:18 ص السبت 26 سبتمبر 2020
لتفادي رفع العداد أو فسخ التعاقد.. 4 مخالفات كهرباء عليك تجنبها

عداد كهرباء

كتب- محمد صلاح:

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعليمات وتوجيهات مشددة لجموع المواطنين خاصة الذين يحصلون على التيار الكهربائي بطريقة شرعية من خلال تركيب عدادات لهم بضرورة الابتعاد عن مخالفات قد تعرض المشترك لإلغاء التعاقد معه المتعلق بشركة الكهرباء التابع لها.

ونشر الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الـ4 مخالفات المتعلقة بشروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء:

1- استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة.

2- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

3- في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، وحالة كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقاً للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

4- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد دون الرجوع للشركة أو الحصول على موافقتها.

العداد مخالفات كهرباء حماية المستهلك تركيب عدادات

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