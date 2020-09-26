عقب الانتهاء من أعمال.. المرور يعيد فتح طريق الأوتوستراد أمام حركة السيارات
كتب- علاء عمران:
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إعادة فتح محور الأوتوستراد أمام حركة السيارات، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبري الجديد.
كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبري (التونسي) بالاتجاهين لرفع " 6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبري التونسي، يومي الجمعة والسبت، على أن يتم بدء الأعمال من الساعة الـ12 صباحاً و حتى الـ6 صباحاً من نفس اليوم.
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