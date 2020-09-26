اليوم.. امتحانات الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني المؤجلين

كتب- أسامة علي:

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة، للطلاب المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري او مرضي منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني، ثم تغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية لهذه الامتحانات وهى لجنة (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)بالجيزة ، لتكون مقر لامتحان الطلاب

وقررت وزارة التربية والتعليم ، ان تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة

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