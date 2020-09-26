حار على القاهرة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تكشف طقس السبت بالدرجات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس السبت، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، يقابله في طبقات الجو العليا امتداد منخفض، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 – 1.75، والبحر الأحمر معتدلة ارتفاع الموج من 1.75: 2.25 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تكون على القاهرة والوجه البحري (73 – 26)، السواحل الشمالية (83 – 45)، شمال الصعيد (60 – 22)، وجنوب الصعيد (30 – 14).

أما حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجة البحري، والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الاسكندرية 31 24

وادى النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 23

دمنهور 32 24

بلطيم 29 24

مطروح 31 23

السلوم 35 24

سيوة 36 23

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 24

الاسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 33 23

نخل 34 17

نويبع 34 27

طابا 33 26

كاترين 29 16

الطور 33 25

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 28

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

ادفو 39 29

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 25

شلاتين 37 28

ابو رماد 36 27

حلايب 33 29

رأس حدربة 35 28