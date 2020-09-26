احتفالية بمركز طلعت حرب الثقافي بمناسبة ذكرى رحيل جمال عبدالناصر
04:00 ص السبت 26 سبتمبر 2020
ينظم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون ثقافي بعنوان "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، في السادسة مساء اليوم السبت.
ويأتي الاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
102513
عدد المصابين
-
92644
عدد المتعافين
-
5835
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
32074649
عدد المصابين
-
23647724
عدد المتعافين
-
980880
عدد الوفيات
إعلان