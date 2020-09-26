احتفالية بمركز طلعت حرب الثقافي بمناسبة ذكرى رحيل جمال عبدالناصر

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون ثقافي بعنوان "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، في السادسة مساء اليوم السبت.

ويأتي الاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970.