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احتفالية بمركز طلعت حرب الثقافي بمناسبة ذكرى رحيل جمال عبدالناصر

04:00 ص السبت 26 سبتمبر 2020
احتفالية بمركز طلعت حرب الثقافي بمناسبة ذكرى رحيل جمال عبدالناصر

مركز طلعت حرب الثقافي

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون ثقافي بعنوان "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، في السادسة مساء اليوم السبت.

ويأتي الاحتفال بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذي وافته المنية في 28 سبتمبر 1970.

مركز طلعت حرب الثقافي جمال عبدالناصر صندوق التنمية الثقافية

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