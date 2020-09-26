توزيع 15 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات بالصعيد

كت- محمود مصطفى:

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم السبت، في توزيع 15 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية في محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات (أسيوط – سوهاج – قنا)، و3 أطنان لمحافظة أسوان، للأسبوع الثامن على التوالي.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 793 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفرالشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.