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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 48 رحلة دولية

02:00 ص السبت 26 سبتمبر 2020
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 48 رحلة دولية

رحلة جوية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة الوطنية (مصر للطيران) تسيير 48 رحلة دولية، لعدة وجهات بالخارج، اليوم السبت، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيّرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، أكرا، جنيف، لندن، تونس، ميلانو، موسكو، برلين، فيينا، أديس أبابا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، تونس، بيروت، المدينة المنورة، البحرين، نيويورك، مدريد، أبوجا، بغداد، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، الرياض، الدمام، و7 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، ثلاث رحلات جوية إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

شركة مصر للطيران رحلات الشحن الجوي رحلات داخلية رحلات جوية

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