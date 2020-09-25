وزير النقل يجتمع بالسفير الصيني لمتابعة مشروع القطار الكهربائي بالسلام (صور)

(مصراوي):

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج، ومسئولي تحالف "آفيك/ كريك" الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي "السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وعمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع لزيادة مساحة التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاع النقل مشيرًا إلى اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين وأن مصر تنفذ خطة لتطوير كافة موانيها وتنفذ مشروعات ضخمة في مجال الطرق لربط كافة أنحاء الجمهورية وخاصة التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط.

ثم تناقش الجانبان حول تقدم الاعمال بمشروع القطار الكهربائي "السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان" حيث أكد الوزير ضرورة الانتهاء من المشروع قبل أكتوبر 2021 خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة، كما طالب الوزير الجانب الصيني بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، فيما يتعلق بالشق التمويلي الخاص بمشروع امتداد مشروع القطار الكهربائي جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل عدد (3) محطات وشمالاً إلى محطة العاشر2 بطول حوالي 5.3 كم ليشمل عدد (1) محطة، من خلال التفاوض مع بنك اكزيم الصيني.

ثم أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن الوزارة لديها مخطط طموح لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

حيث ستقوم بإنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن مجال توطين الصناعة يمكن أن يكون مجالًا للتعاون المشترك مع الشركات الصينية المتخصصة.

وأضاف الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن كافة قطاعات النقل ومنها السكة الحديد والنقل البحري، يوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل مجالًا للتعاون بين الجانبين.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة عمق العلاقات المصرية الصينية، وأن الشركات الصينية دائمًا ماتتطلع للتعاون مع الجانب المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرًا إلى أن مشروع القطار الكهربائي يعتبر نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين الصيني والمصري.