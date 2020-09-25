محددة بالاسم والمستوى الوظيفي.. فرق عمل لحصر أصول الدولة غير المستغلة

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، إنه خلال الفترة الماضية تم تشكيل فرق عمل محددة بالاسم والمستوى الوظيفي في الوزارات والمحافظات، تختص بحصر الأصول غير المستغلة، والتي يمكن تمديد نطاق عملها ليشمل عددًا من المهام الإدارية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون فيما بينها، كما تم تدشين بنية تحتية إلكترونية لمنظومة الحصر لتسهيل عملية الاتصال بها، والتعامل معها عن طريق شبكات التليفون المحمول من أي مكان، أو تعديلها للدخول عليها عبر منصات حكومية إلكترونية أخرى.

وأوضحت أن فرق العمل مدربة على تنفيذ الحصر المستندي والمراجعة للأصول غير المستغلة، والتعامل مع منظومة الحصر الإلكتروني، وأن منظومة الحصر الحالية تحتوي على بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، وعبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة.