الخميس المقبل.. بدء تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة "يحيى حقي"

(مصراوي):

أعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، تلقي أعمال المشاركة في مسابقة يحيى حقي للرواية لشباب الكتاب المصريين بداية من الخميس المقبل، وعلى مدى شهر كامل، وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح لشباب الكتاب 150 ألف جنيه للمركز الأول، و70 ألفًا للمركز الثاني.

وقال الدكتور محمد أبو الغار رئيس مجلس أمناء الجائزة، في تصريح، اليوم الجمعة، إن الجائزة تأتى وفق شراكة بين تحالف المصريين بأمريكا وكندا ويمثله المهندس محمود الشاذلي والدكتور فكري أندراوس، وهي جمعية أهلية مسجلة في أمريكا بهدف استمرار التواصل الفكري مع الوطن الأم - مصر- وتقديم المساعدة له في الأنشطة التعليمية والصحية والثقافية، بالتعاون مع جمعية الجزويت الثقافي.

وأضاف أبو الغار أن التحالف يتحمل القيمة المالية للجائزة على أن تستقبل الجزويت الأعمال المرشحة، وإجراءات التحكيم، فضلًا عن استضافة حفل إعلان وتسليم الجائزة في أبريل المقبل.

واختار التحالف اسم "حقي" لكونه واحداً من أهم أبناء الأدب المصري الحديث، وتم التواصل مع نجلته نهى حقي التي وافقت على الفور، وسوف تلقي كلمة باسم الأسرة في حفل تسليم الجائزة.

وأوضح أن من بين شروط المسابقة، ألا يزيد عمر المتقدم على أربعين عامًا، وأن يكون العمل منشورًا برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل، ويحق للناشرين والهيئات الثقافية والجامعات المصرية ترشيح أعمال يرون أحقيتها للجائزة.

وعن آلية التقدم للجائزة، أكد أبو الغار أن التقديم إلكتروني، حيث خصصت الجائزة بريديا إلكترونيا (elnahdacontest@gmail.com) لتلقي الأعمال في صيغة (PDF)، مع صورة من بطاقة الرقم القومي للمؤلف، كما يرفق غلاف العمل والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع، ثم ترسل المسابقة استمارة للمتقدمين لملأ البيانات الخاصة بهم، وفي حال وصول العمل إلى القائمة القصيرة يتم إرسال ست نسخ مطبوعة من الرواية إلى مقر الجمعية فور إبلاغهم بذلك على عنوان (جمعية النهضة العلمية والثقافية - 15 شارع المهرانى الفجالة – القاهرة)؛ أو بتسليمها باليد في الاستقبال بالجمعية.