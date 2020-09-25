ننشر الخطة الكاملة لزراعة القمح.. ورئيس قطاع الإنتاج: البداية بـ1500 فدان

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعداد المبكر لزراعة محصول القمح، من خلال توافر التقاوي والأسمدة من ناحية، وعقد ورشتي عمل للمزارعين عبر معهد المحاصيل الحقلية التابع للوزارة، من ناحية أخرى.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن الوزارة تكثف جهودها على محطات إعداد وغربلة التقاوي، استعدادًا لتجهيز تقاوي المحاصيل الشتوية، وطرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب.

وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن جودة التقاوي المنتقاة بوزارة الزراعة، عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة النصفية لكل محصول، شرطين لتحقيق أعلى إنتاجية، مشيرًا إلى أن أسعار التقاوي، هذا العام ستكون أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أن وزارة الزراعة لا تهدف لتحقيق الربح، ولكنها تهدف إلى دعم المزارعين وتوفير بدائل آمنة من التقاوي والسماد، لافتًا إلى أن جميع تقاوي القمح وزن العبوة 30 كيلو، بسعر 215 جنيهًا.

وينطلق الموسم الشتوي بحسب الجدول الجديد للتغيرات المناخية، مطلع أكتوبر في بعض المحافظات والباقي منتصف الشهر ذاته.

ومن ناحيته، أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، أن قطاع الإنتاج بدأ تجهيز مزرعة شرق العوينات بمساحة 1500 فدان، على أن يتم زراعتها بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف السباعي لـ"مصراوي"، أن قطاع الإنتاج يعمل على توفير المساحات المنتجة والمساحات الاسترشادية التي تعد واحدة من أهم الوسائل التي تسعى وزارة الزراعة لتنفيذ سياسات الأبحاث العلمية الخاصة بتطوير المحاصيل، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور ملحوظ من قبل قطاع الإنتاح للمساهمة في إنتاج المحاصيل والتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف لتغذية قطعان الماشية بدلامن شراء الأعلاف من خارج المنظومة.